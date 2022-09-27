Москва
Профиль пользователя E_lena_ea

фото пользователя E_lena_ea

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🎮 Видеоигры ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика 💩 Странный юмор 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес ☣️ Токсичность 💨 Кальян 💬 Пообщаться онлайн 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

События пользователя

Москва → другое

Фотопрогулка по Москве на Canon550D. Взаимные фотографии и общение.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя OIEUEUE
Москва → Другое

Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

маленькое фото пользователя Mary7
Москва → Другое

За душевное и открытое общение 😊

маленькое фото пользователя Julia_Via
Москва → Другое

Собраться в центре. Пить коктельчики. Играть в Имаджинариум и общаться

маленькое фото пользователя elenidzze
Москва → Другое

Создание woman community 💛

маленькое фото пользователя Meyhonok
Москва → Другое

Погулять в классных местах и пофоткаться🥰

маленькое фото пользователя Shv_irina_00
Москва → Другое

Прогуляться в красивых местах Москвы, весело провести время

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