Москва
Профиль пользователя E_lena_ea
Профиль обновлён 25 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🚶♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🎮 Видеоигры ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр
Не нравится:
📺 Политика 💩 Странный юмор 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес ☣️ Токсичность 💨 Кальян 💬 Пообщаться онлайн 🍷 Алкоголь 🚴♀️ Активный отдых / спорт
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)
Москва → Другое
За душевное и открытое общение 😊
Москва → Другое
Собраться в центре. Пить коктельчики. Играть в Имаджинариум и общаться
Москва → Другое
Создание woman community 💛
Москва → Другое
Погулять в классных местах и пофоткаться🥰
Москва → Другое
Прогуляться в красивых местах Москвы, весело провести время
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