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Москва
Москва
Профиль пользователя DzhillaVega
О себе
Люблю рисовать, играть и смотреть сериалы с котом, люблю эзотерику, коллекционировать и детективы. Еще я тюленчик.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🪐 Астрология / таро😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры
Не нравится:
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