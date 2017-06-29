Москва
Профиль пользователя dzhemus

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О себе

Катаюсь на борде🏂
Развиваю компанию📈
Слушаю Трэвиса🔥
Играю в покер ♣️
Инвестирую в рубли📉😁
Твой поставщик электронок 😵‍💫😶‍🌫️
Люблю тусить, погнали вместе?🕺

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

Самый смешной стендап

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя te.v.ka
Москва → Другое

Сходить на standup

маленькое фото пользователя Valeria273747
Москва → Другое

Выпить в приятной компании)

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