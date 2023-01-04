Москва
Профиль пользователя Dyusha
О себе
Люблю электронную музыку, нравятся красивые световые шоу.
Нравятся физические активности, такие как прогулки, бассейн, скалодром и прочее
Профиль обновлён 12 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 📺 Политика 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 💩 Странный юмор ✝️ Религия
Не нравится:
🏫 Учеба 🐈 Домашние животные 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀
Москва → Другое
Завести новые знакомства ✨
Москва → Другое
Можно попробовать тебя пофоткать?)
Москва → Другое
прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)
Москва → Другое
Сходить в Екатериненский парк ,прогуляться
Москва → Другое
Движение&цели🎈начала носить брекеты, нашла новых подруг, путешествий!🐋
Москва → Другое
Пожарить сосиски на берегу Строгинского залива ☀️
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