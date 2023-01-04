Москва
Профиль пользователя Dyusha

фото пользователя Dyusha
фото #2 пользователя Dyusha

О себе

Люблю электронную музыку, нравятся красивые световые шоу.

Нравятся физические активности, такие как прогулки, бассейн, скалодром и прочее

Профиль обновлён 12 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 📺 Политика 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 💩 Странный юмор ✝️ Религия

Не нравится:

🏫 Учеба 🐈 Домашние животные 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Поиграть в американский бильярд.

Москва → прогуляться, перекусить

Сегодня поиграть в в американский бильярд

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lurevone
Москва → Другое

Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

маленькое фото пользователя Kris.Novash
Москва → Другое

Завести новые знакомства ✨

маленькое фото пользователя GTK67
Москва → Другое

Можно попробовать тебя пофоткать?)

маленькое фото пользователя RAMENtic
Москва → Другое

прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)

маленькое фото пользователя Seina97
Москва → Другое

Сходить в Екатериненский парк ,прогуляться

маленькое фото пользователя Julia_Via
Москва → Другое

Движение&цели🎈начала носить брекеты, нашла новых подруг, путешествий!🐋

маленькое фото пользователя MiDiana
Москва → Другое

Пожарить сосиски на берегу Строгинского залива ☀️

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