Москва
Профиль пользователя Dux.Miles
О себе
Можно много о чем писать, но лучьше познать! Хочу развеять миф о том, что здесь сидят одни извращенцы!!! Мне интересно общаться с приятными людьми!
Цель знакомства: Готовлюсь к завоеванию самой прекрасной девушки в мире! Дружба и общение.
Кто знает куда заведет наш разговор. Человека с чистою душой !хочу найти такого человека которому можно сказать все и не замыкаться при этом.
Профиль обновлён 19 мая 2023 г.
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