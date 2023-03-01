Можно много о чем писать, но лучьше познать! Хочу развеять миф о том, что здесь сидят одни извращенцы!!! Мне интересно общаться с приятными людьми! Цель знакомства: Готовлюсь к завоеванию самой прекрасной девушки в мире! Дружба и общение. Кто знает куда заведет наш разговор. Человека с чистою душой !хочу найти такого человека которому можно сказать все и не замыкаться при этом.

Профиль обновлён 19 мая 2023 г.

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