Москва
Профиль пользователя Dux.Miles

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О себе

Можно много о чем писать, но лучьше познать! Хочу развеять миф о том, что здесь сидят одни извращенцы!!! Мне интересно общаться с приятными людьми!
Цель знакомства: Готовлюсь к завоеванию самой прекрасной девушки в мире! Дружба и общение.
Кто знает куда заведет наш разговор. Человека с чистою душой !хочу найти такого человека которому можно сказать все и не замыкаться при этом.

Профиль обновлён 19 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 🐈 Домашние животные

Не нравится:

💕 Обсудить отношения 📺 Политика 💰 Бизнес 🏢 Работа 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → путешествия

Хочу на море кто со мной!

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anastasia_13
Москва → Другое

Поболтаем обо всем на свете ?

маленькое фото пользователя Svet0k
Москва → Другое

Хочется Поболтать

маленькое фото пользователя desertSuN
Москва → Другое

Кто хочет погулять, пишите)

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