Профиль обновлён 10 августа 2023 г.

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💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

Москва → прогуляться, перекусить Погулять в интересных местах или на выставках или игры/спорт!) 😉🧡

Москва → Другое Прогуляться и сходить в кино ))

Москва → Другое погулять по Москве,сходить на летние веранды

Москва → Другое Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения

Москва → Другое Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.