Москва
Профиль пользователя Durman
О себе
Спорт, искусство, саморазвитие 🧘 ищу недушное, но глубокое общение на самые разные темы. Общий досуг, хорошее настроение 😉🧡
Профиль обновлён 10 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги
Не нравится:
💩 Странный юмор ☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀
Москва → Другое
Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения
Москва → Другое
Настолки вечером
Москва → Другое
погулять по Москве,сходить на летние веранды
Москва → Другое
Прогуляться и сходить в кино ))
Москва → Другое
Погулять и пофотографировать друг друга.
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