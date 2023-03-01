Москва
Профиль пользователя Durman

фото пользователя Durman
фото #2 пользователя Durman

О себе

Спорт, искусство, саморазвитие 🧘 ищу недушное, но глубокое общение на самые разные темы. Общий досуг, хорошее настроение 😉🧡

Профиль обновлён 10 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги

Не нравится:

💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять в интересных местах или на выставках или игры/спорт!) 😉🧡

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lurevone
Москва → Другое

Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

маленькое фото пользователя Nastyakotya
Москва → Другое

Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения

маленькое фото пользователя w1ldrush
Москва → Другое

Настолки вечером

маленькое фото пользователя Miss007
Москва → Другое

погулять по Москве,сходить на летние веранды

маленькое фото пользователя Gati
Москва → Другое

Прогуляться и сходить в кино ))

маленькое фото пользователя Yuliia
Москва → Другое

Погулять и пофотографировать друг друга.

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.