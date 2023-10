О себе

🔶хобби - игры, манга, аниме, гитара, кодинг

🔶Люблю слушать музыку, lana del ray, Queen, twenty one pilots, one republic, imagine dragons, КИНО, Zayde wild, The score и много других груп ещё слушаю(99% это англ группы, есть немного kpop, jpop и вокалойдов)