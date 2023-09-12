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Москва
🔶хобби - игры, манга, аниме, гитара, кодинг
Москва
Профиль пользователя Duntekk
О себе
🔶хобби - игры, манга, аниме, гитара, кодинг
🔶Люблю слушать музыку, lana del ray, Queen, twenty one pilots, one republic, imagine dragons, КИНО, Zayde wild, The score и много других груп ещё слушаю(99% это англ группы, есть немного kpop, jpop и вокалойдов)
Был в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🎮 Видеоигры
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