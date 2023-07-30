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Москва
Привет,
Москва
Профиль пользователя Dumi
О себе
Привет,
Живу в Италии. 🤌🏼
В Москве на пару недель. 🧳
Ищу единомышленников с кем хорошо провести время (кофе, еда, мероприятия, фестивали, прогулки, standup, музыка, р&б, техно вечеринки…). 🤸🏻♂️
Интересы: путешествия, гастрономия, дизайн, маркетинг, бизнес, психология.
Instagram: @dumitrita_negoita
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения📺 Политика🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Не нравится:
Участие в других событиях
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