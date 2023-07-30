⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя Dumi

фото пользователя Dumi

О себе

Привет,

Живу в Италии. 🤌🏼
В Москве на пару недель. 🧳

Ищу единомышленников с кем хорошо провести время (кофе, еда, мероприятия, фестивали, прогулки, standup, музыка, р&б, техно вечеринки…). 🤸🏻‍♂️

Интересы: путешествия, гастрономия, дизайн, маркетинг, бизнес, психология.

Instagram: @dumitrita_negoita

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения📺 Политика🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры💨 Кальян

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alysy

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подругу для душевного общения 26+ на долго

Откликнулись 33 участника

маленькое фото пользователя RichiGreen

Москва → собрать компанию

Собираю компанию мальчиков и девочек на различные активности 🤗

Откликнулся 31 участник

маленькое фото пользователя Lipatushka

Москва → прогуляться, перекусить

Развеять грусть и нагнать побольше лучей добра 😍

Откликнулось 9 участников

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

маленькое фото пользователя Tanya96
маленькое фото пользователя Straight
маленькое фото пользователя GYSIK
маленькое фото пользователя Patch
маленькое фото пользователя katrin123
маленькое фото пользователя KationaDash
маленькое фото пользователя MaryGr
маленькое фото пользователя Lurevone
маленькое фото пользователя Saida44
маленькое фото пользователя IrisKa89
маленькое фото пользователя Smetalinka
маленькое фото пользователя Mary.Firsova
маленькое фото пользователя Tanushka_kotik
маленькое фото пользователя NataliAnuf
маленькое фото пользователя Daria_19
маленькое фото пользователя Anniiikka
маленькое фото пользователя Diana_dnkvlv
маленькое фото пользователя Artem_kras
маленькое фото пользователя Liliyanagval
маленькое фото пользователя anastasia215
маленькое фото пользователя Iness
маленькое фото пользователя Anyfox
маленькое фото пользователя DariaDariaDaria
маленькое фото пользователя Sein_und_zeit
маленькое фото пользователя AnnaBerg
маленькое фото пользователя Anastasiyaaa
маленькое фото пользователя Mskda
маленькое фото пользователя Sovushka

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам