Москва

Профиль пользователя Dumi

О себе Привет,



Живу в Италии. 🤌🏼

В Москве на пару недель. 🧳



Ищу единомышленников с кем хорошо провести время (кофе, еда, мероприятия, фестивали, прогулки, standup, музыка, р&б, техно вечеринки…). 🤸🏻‍♂️



Интересы: путешествия, гастрономия, дизайн, маркетинг, бизнес, психология.



Instagram: @dumitrita_negoita

Была в сети на прошлой неделе

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