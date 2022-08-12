Москва
Профиль пользователя Drunk.Unicorn

фото пользователя Drunk.Unicorn
фото #2 пользователя Drunk.Unicorn
фото #3 пользователя Drunk.Unicorn
фото #4 пользователя Drunk.Unicorn

О себе

Если рассказывать о себе кратко, выйдет длинно :D

Я очень люблю делать разные прикольные тусовочки. Люблю поражать людей чем-то необычным, чем-то уникальным. Да и сам горящими глазками восхищаюсь людьми, умеющими что-то, что не умею я🥰

Я автостопер, руфер, фестивальщик, делаю домашние настойки и работаю разработчиком :D

Летом — строю фестиваль. Зимой — езжу автостопом на Кавказ. Осенью — тёплые киноночи. А весной — тащу всех на шашлыки 😈

Состою в секс-позитивном комьюнити, гонял на нзм. Очень люблю тактильность, но, первостепенным уважаю границы людей 🙏

БЕЗУМНО ЛЮБЛЮ ЗАКАТЫ *-* Особенно, с крыш.

А из музыки люблю рейв, фолк и дайте танк (!) 🥰

В общем, воть я :3

Профиль обновлён 21 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 💩 Странный юмор 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 😓 Обсудить проблемы

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Киновечер на крыше!

Москва → прогуляться, перекусить

Пойти в бар! Прям щас!!)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя AnnSoul
Москва → Другое

Словила грустинку в жизни, ищу новые знакомства и активные приключения

маленькое фото пользователя Misha_philosoph
Москва → Другое

Найти игроков для ролевых игр

маленькое фото пользователя pomogite
Москва → Другое

За любой движ.

маленькое фото пользователя Kristinser
Москва → Другое

Хочется найти классный и общительных знакомых✨

маленькое фото пользователя Alex3993
Москва → Другое

Обзавестись новыми знакомствами

маленькое фото пользователя Flint
Москва → Другое

Выходные . Совместный отдых.

маленькое фото пользователя Kotik_katysha
Москва → Другое

Уважаемые господа ))

маленькое фото пользователя Roman_II
Москва → Другое

Ищу знакомства, новых друзей после переезда

маленькое фото пользователя Julya16000
Москва → Другое

На выставку, в парк

маленькое фото пользователя Katita
Москва → Другое

Сгонять в клуб 😎

маленькое фото пользователя Nikolay
Москва → Другое

Потанцуем?

маленькое фото пользователя Anutalanskaya
Москва → Другое

Пойти сегодня потанцевать в бар 👽

маленькое фото пользователя Katerina_kat
Москва → Другое

Хочу сегодня сгонять в ЙУХ на покровке, потанцевать, выпить коктейлей

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.