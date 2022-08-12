Москва
Профиль пользователя Drunk.Unicorn
О себе
Если рассказывать о себе кратко, выйдет длинно :D
Я очень люблю делать разные прикольные тусовочки. Люблю поражать людей чем-то необычным, чем-то уникальным. Да и сам горящими глазками восхищаюсь людьми, умеющими что-то, что не умею я🥰
Я автостопер, руфер, фестивальщик, делаю домашние настойки и работаю разработчиком :D
Летом — строю фестиваль. Зимой — езжу автостопом на Кавказ. Осенью — тёплые киноночи. А весной — тащу всех на шашлыки 😈
Состою в секс-позитивном комьюнити, гонял на нзм. Очень люблю тактильность, но, первостепенным уважаю границы людей 🙏
БЕЗУМНО ЛЮБЛЮ ЗАКАТЫ *-* Особенно, с крыш.
А из музыки люблю рейв, фолк и дайте танк (!) 🥰
В общем, воть я :3
Профиль обновлён 21 августа 2023 г.
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События пользователя
Участие в других событиях
Словила грустинку в жизни, ищу новые знакомства и активные приключения
Найти игроков для ролевых игр
За любой движ.
Хочется найти классный и общительных знакомых✨
Обзавестись новыми знакомствами
Выходные . Совместный отдых.
Уважаемые господа ))
Ищу знакомства, новых друзей после переезда
На выставку, в парк
Сгонять в клуб 😎
Потанцуем?
Пойти сегодня потанцевать в бар 👽
Хочу сегодня сгонять в ЙУХ на покровке, потанцевать, выпить коктейлей
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