Если рассказывать о себе кратко, выйдет длинно :D Я очень люблю делать разные прикольные тусовочки. Люблю поражать людей чем-то необычным, чем-то уникальным. Да и сам горящими глазками восхищаюсь людьми, умеющими что-то, что не умею я🥰 Я автостопер, руфер, фестивальщик, делаю домашние настойки и работаю разработчиком :D Летом — строю фестиваль. Зимой — езжу автостопом на Кавказ. Осенью — тёплые киноночи. А весной — тащу всех на шашлыки 😈 Состою в секс-позитивном комьюнити, гонял на нзм. Очень люблю тактильность, но, первостепенным уважаю границы людей 🙏 БЕЗУМНО ЛЮБЛЮ ЗАКАТЫ *-* Особенно, с крыш. А из музыки люблю рейв, фолк и дайте танк (!) 🥰 В общем, воть я :3

Профиль обновлён 21 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 💩 Странный юмор 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр

📺 Политика ✝️ Религия 😓 Обсудить проблемы

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