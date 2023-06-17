⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя DrSigmundHofmann

фото пользователя DrSigmundHofmann

О себе

Стараюсь быть ружелюбным и приятным в общении. Считаюсь со своими удобствами и комфортом других.
Эмоционален и внутренне чуток. Нравится веселить окружающих шутками, розыгрышами.
Умею договариваться с людьми, лучше в неформальной обстановке. В спорах участвовать не люблю, также не люблю навязываться.
Основная страсть – тяга к удовольствиям. Желаю всё испытать в собственной жизни, получить как можно больше наслаждений от вкусной пищи, красивых предметов, уютной обстановки, приятного времяпровождения в хорошей компании.
Люблю мелодичное Техно, типа Boris Brejcha, Psy-Trance, типа Astrix. Люблю кататься на сапе, Веле, роликах и электросамокате.
Ненавижу стрессовые ситуации и сильные физические нагрузки.
Кинестетик, люблю делать вещи руками, ощущать предметы на ощупь, рассматривать и понимать работу всяких механизмов. Люблю всякиеи дела по дому, люблю уют )

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью📺 Политика📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно🐈 Домашние животные💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться🎭 Театр🖼 Выставка / музей🍴 Кафе / ресторан🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового🎮 Видеоигры💨 Кальян🎲 Настольные игры

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

маленькое фото пользователя Lera0904
маленькое фото пользователя w1ldrush
маленькое фото пользователя Kris1202
маленькое фото пользователя Mashka95
маленькое фото пользователя Fox_fyr
маленькое фото пользователя Karina_astro
маленькое фото пользователя Diana_dnkvlv
маленькое фото пользователя Daria77
маленькое фото пользователя Mary14
маленькое фото пользователя livi
маленькое фото пользователя Liliyanagval
маленькое фото пользователя nimfa_sibiri
маленькое фото пользователя Tanya96
маленькое фото пользователя MyWay
маленькое фото пользователя Macadam
маленькое фото пользователя Anny44
маленькое фото пользователя AlinaMayak
маленькое фото пользователя AlexKiss
маленькое фото пользователя Hebert.Di
маленькое фото пользователя Kira_lebiga
маленькое фото пользователя Flint
маленькое фото пользователя Den_D
маленькое фото пользователя Maxxx03
маленькое фото пользователя Tatiana_99
маленькое фото пользователя GeorgyBolt
маленькое фото пользователя Wwweslliis
маленькое фото пользователя romayak
маленькое фото пользователя Serotoninyou

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам