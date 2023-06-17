Москва
Профиль пользователя DrSigmundHofmann
О себе
Стараюсь быть ружелюбным и приятным в общении. Считаюсь со своими удобствами и комфортом других.
Эмоционален и внутренне чуток. Нравится веселить окружающих шутками, розыгрышами.
Умею договариваться с людьми, лучше в неформальной обстановке. В спорах участвовать не люблю, также не люблю навязываться.
Основная страсть – тяга к удовольствиям. Желаю всё испытать в собственной жизни, получить как можно больше наслаждений от вкусной пищи, красивых предметов, уютной обстановки, приятного времяпровождения в хорошей компании.
Люблю мелодичное Техно, типа Boris Brejcha, Psy-Trance, типа Astrix. Люблю кататься на сапе, Веле, роликах и электросамокате.
Ненавижу стрессовые ситуации и сильные физические нагрузки.
Кинестетик, люблю делать вещи руками, ощущать предметы на ощупь, рассматривать и понимать работу всяких механизмов. Люблю всякиеи дела по дому, люблю уют )
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
Не нравится:
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