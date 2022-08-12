меня зовут Настя, мне 23 года и я..😇 учу испанский, рисую (читать как 'вожу кисточкой по холсту'), пою ✨для души✨ и играю в компуктерные игры. обожаю сюжетки по типу heavy rain или siberia, но от прохождения миссий в gta тоже не откажусь хочу поиграть в большой теннис или съездить в путешествие на выходные :)

Профиль обновлён 11 августа 2023 г.

🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 📸 Пофоткаться ✈️ Путешествия 💃 Потанцевать 🎭 Театр 🇬🇧 Изучение нового 🍴 Кафе / ресторан

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