Москва

Профиль пользователя Drei4

О себе Люблю рок, инди, живую музыку, концерты, фестивали, джемы.

Люблю ударные инструменты (барабаны, кахон, перкуссия) - люблю поиграть музыку, выступить на публику, поджемить с музыкантами.

Люблю прогулки, просто поболтать о жизни, о музыке, да о многом.

Люблю поесть вареников, выпить пару бокалов, ченть посмотреть интересное...

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