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Москва
Люблю рок, инди, живую музыку, концерты, фестивали, джемы.
Москва
Профиль пользователя Drei4
О себе
Люблю рок, инди, живую музыку, концерты, фестивали, джемы.
Люблю ударные инструменты (барабаны, кахон, перкуссия) - люблю поиграть музыку, выступить на публику, поджемить с музыкантами.
Люблю прогулки, просто поболтать о жизни, о музыке, да о многом.
Люблю поесть вареников, выпить пару бокалов, ченть посмотреть интересное...
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие🎸 Концерт / фестиваль😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🍷 Выпить в баре
Не нравится:
💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро💰 Инвестиции / бизнес🏫 Учеба📺 Политика🪩 Ночной клуб🎮 Видеоигры
События пользователя
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