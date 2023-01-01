⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя Drei4

фото пользователя Drei4

О себе

Люблю рок, инди, живую музыку, концерты, фестивали, джемы.
Люблю ударные инструменты (барабаны, кахон, перкуссия) - люблю поиграть музыку, выступить на публику, поджемить с музыкантами.
Люблю прогулки, просто поболтать о жизни, о музыке, да о многом.
Люблю поесть вареников, выпить пару бокалов, ченть посмотреть интересное...

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие🎸 Концерт / фестиваль😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🍷 Выпить в баре

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро💰 Инвестиции / бизнес🏫 Учеба📺 Политика🪩 Ночной клуб🎮 Видеоигры

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

Зазываю на тихий, уютный пятничный тус, с вкусным кофе, десертами и прочей едой!

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

маленькое фото пользователя romayak
маленькое фото пользователя Sakunikki
маленькое фото пользователя MyWay
маленькое фото пользователя Darya96
маленькое фото пользователя Akhmed
маленькое фото пользователя Alena_z1
маленькое фото пользователя Viera
маленькое фото пользователя Solnechnaya
маленькое фото пользователя Tati25
маленькое фото пользователя ilyapsarev
маленькое фото пользователя NataliAnuf
маленькое фото пользователя w1ldrush
маленькое фото пользователя Anyfox
маленькое фото пользователя Subby
маленькое фото пользователя Toria
маленькое фото пользователя Marvelous_Elena
маленькое фото пользователя Lera0904
маленькое фото пользователя Malikevich
маленькое фото пользователя Lipatushka
маленькое фото пользователя Tasay
маленькое фото пользователя Jein
маленькое фото пользователя Lolina
маленькое фото пользователя Cath
маленькое фото пользователя NastyaJJ
маленькое фото пользователя mww.llx
маленькое фото пользователя katrin123
маленькое фото пользователя Anastasiyaaa
маленькое фото пользователя Nadejda

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам