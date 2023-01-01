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Москва
Профиль пользователя Dostoev

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О себе

Нахожусь в процессе создания и написания собственной книги, наслаждаюсь созданием качественных сюжетов.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью📺 Политика📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎭 Театр🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино

Не нравится:

🪐 Астрология / таро💩 Шутки про говно🪩 Ночной клуб

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Nins

Санкт-Петербург → пообщаться

Видела, как одна девочка привлекала внимание, так вот КУРТ КОБЕЙН КУРТ КОБЕЙН

Откликнулись 24 участника

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