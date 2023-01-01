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Москва
Москва
Профиль пользователя Dostoev
О себе
Нахожусь в процессе создания и написания собственной книги, наслаждаюсь созданием качественных сюжетов.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью📺 Политика📚 Книги🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎭 Театр🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино
Не нравится:
Участие в других событиях
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