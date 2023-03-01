Люблю настолочки, собрал уже коллекцию немаленькую. От манчкина, магов до катана, ужаса аркхэма. Выбираюсь нередко на концерты. Из недавнего bird bone, потери., voi (Знаю, вероятно о них ничего не было слышно, но они классные, правда). А так в целом всякие приколы шучу, работаю работу тестировщиком, коллекционирую штуки бесполезные. Хотелось б повыбираться на улицу (если рядом где-то, то вообще замечательно), поиграть в настолки, настольный теннис, да и в целом за почти любом движ

Профиль обновлён 24 июля 2023 г.

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💨 Кальян

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