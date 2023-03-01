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Москва
Москва
Профиль пользователя dori1
О себе
Я студентка юридического, также преподаю английский. В свободное время люблю петь, читать, люблю рукоделие и прогулки по городу. Если ты владеешь каким-нибудь инструментом, это очень круто, можем создать свою группу или просто музицировать вместе
Была в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль📸 Пофоткаться🎭 Театр
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