Работаю в медицинской сфере. Являюсь поклонником японского автопрома, люблю слушать музыку, рисовать на любительском уровне, за активное времяпрепровождение- сноуборд, скейт, серфинг обожаю.. ненавижу коньки, но кататься умею и быть может передумаю по поводу этого пункта)) Прыгал с парашютом, нырял с аквалангом, бил татуировки, учился в православной школе, служил в ВДВ, работал 6 лет в психиатрической больнице 😂короче движухи разные люблю, легко смогу поддержать любую беседу и рассказать много веселых из жизни историй 🤯

Профиль обновлён 8 июня 2023 г.

😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 🏫 Учеба 🍿 Фильмы, сериалы 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 😓 Обсудить проблемы

🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность 📺 Политика 💩 Странный юмор 💰 Бизнес 📚 Книги 💕 Обсудить отношения

Москва → прогуляться, перекусить 31 числа.. есть такая традиция- гулять и перекусывать 🫠

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