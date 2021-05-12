Москва
Профиль пользователя Dorder264
О себе
Работаю в медицинской сфере.
Являюсь поклонником японского автопрома,
люблю слушать музыку, рисовать на любительском уровне, за активное времяпрепровождение- сноуборд, скейт, серфинг обожаю.. ненавижу коньки, но кататься умею и быть может передумаю по поводу этого пункта))
Прыгал с парашютом, нырял с аквалангом, бил татуировки, учился в православной школе, служил в ВДВ, работал 6 лет в психиатрической больнице 😂короче движухи разные люблю, легко смогу поддержать любую беседу и рассказать много веселых из жизни историй 🤯
Профиль обновлён 8 июня 2023 г.
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