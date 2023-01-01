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Москва
Привет привет🌸
Москва
Профиль пользователя DoraDesh
О себе
Привет привет🌸
Меня зовут Даша, мне 22
Я работаю химиком 👩🔬
До работы много чем увлекалась и хочу потихоньку начать возвращать былое, а именно:
Устраивать тусовки и различные вылазки в разные места
Снова вернуться в спортзал и продолжить заниматься йогой
Фотографировать все и вся, выкладывала очень часто много материала с вечеринок в тг канал
И вообще классно проводить время, даже не особо важно как🌸
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр
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