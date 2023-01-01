О себе

Привет привет🌸

Меня зовут Даша, мне 22

Я работаю химиком 👩‍🔬

До работы много чем увлекалась и хочу потихоньку начать возвращать былое, а именно:

Устраивать тусовки и различные вылазки в разные места

Снова вернуться в спортзал и продолжить заниматься йогой

Фотографировать все и вся, выкладывала очень часто много материала с вечеринок в тг канал

И вообще классно проводить время, даже не особо важно как🌸