Москва
Профиль пользователя Dor4m3
О себе
Живу в Москве, хожу в спорт зал. Учусь на банковское дело и люблю вечеринки! Хочу завести новых друзей, так как недавно переехала. 💕
Профиль обновлён 30 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
💩 Странный юмор 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги ✝️ Религия 🐈 Домашние животные 🪐 Астрология / таро
Не нравится:
☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Хочу красивые места, где можно погулять и вкусно покушать 😍
Москва → Другое
подружек бы!
Москва → Другое
Найти классных людей. Смеяться и гулять. Сначала онлайн, а то страшно)
Москва → Другое
Девочки,кто хочет сегодня покушать или погулять?🫶🏼
Москва → Другое
Покупаться в city beach club
Москва → Другое
Хочу сходить в красивое место
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