Живу в Москве, хожу в спорт зал. Учусь на банковское дело и люблю вечеринки! Хочу завести новых друзей, так как недавно переехала. 💕

Профиль обновлён 30 июля 2023 г.

💩 Странный юмор 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги ✝️ Религия 🐈 Домашние животные 🪐 Астрология / таро

☣️ Токсичность

Москва → Другое Девочки,кто хочет сегодня покушать или погулять?🫶🏼

Москва → Другое Найти классных людей. Смеяться и гулять. Сначала онлайн, а то страшно)

Москва → Другое Хочу красивые места, где можно погулять и вкусно покушать 😍

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