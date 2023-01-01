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Москва
Профиль пользователя Doniya

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О себе

Привет)
На связи Дония и я буду рада с кем-то пообщаться . У меня много увлечений и хобби . Открыта к общению. Недавно завела тг сообщество по интересам ,если интересно залетай)https://t.me/lovevord

Была в сети сегодня

Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги😊 Поделиться радостью🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового

События пользователя

Омск → собрать компанию

Добавить в интересное сообщество творческое

маленькое фото пользователя Merovef
маленькое фото пользователя Milashka2013
маленькое фото пользователя Marina_M
маленькое фото пользователя Alice000
Откликнулись 4 участника

Москва → пообщаться

Хочу пригласить в комьюнити,нетворкинг

Москва → пообщаться

Приглашаю в теплое фото- творческое и комьюнити и просто общение для души❤️

Санкт-Петербург → пообщаться

О чем угодно

Омск → пообщаться

Найти подругу

маленькое фото пользователя Mary.Firsova
Откликнулся 1 участник

Москва → пообщаться

Пригласить в сообщество

Москва → пообщаться

Поговорить по душам

Москва → пообщаться

Найдись подружка

Москва → пообщаться

Найти человека ,которому интересного человека которому интересно

Москва → пообщаться

Найти подругу/ друга для души

маленькое фото пользователя Mashulik
Откликнулся 1 участник

Москва → пообщаться

Приглашаем в сообщество по интересам.

Москва → пообщаться

Поговорить по душам

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя InParty

Москва → пообщаться

Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

Откликнулось 269 участников

маленькое фото пользователя Merovef

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подруг. 💛

Откликнулось 166 участников

маленькое фото пользователя elenidzze

Москва → собрать компанию

Создание woman community 💛

Откликнулось 137 участников

маленькое фото пользователя ksushaaprel

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочу создать компанию

Откликнулось 135 участников

маленькое фото пользователя Evgabra

Санкт-Петербург → пообщаться

Ля найдись уже нормальная подружка ну емае

Откликнулось 117 участников

маленькое фото пользователя arinmoonlite

Москва → пообщаться

Простое, легкое общение 🤗

Откликнулось 115 участников

маленькое фото пользователя AlexKiss

Москва → собрать компанию

Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!

Откликнулось 95 участников

маленькое фото пользователя AnnSoul

Москва → прогуляться, перекусить

Словила грустинку в жизни, ищу новые знакомства и активные приключения

Откликнулись 82 участника

анонимный пользователь

Москва → пообщаться

Я за душевные разговорчики

Откликнулось 76 участников

маленькое фото пользователя Toria

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подругу🙃

Откликнулись 73 участника

маленькое фото пользователя diakat09

Москва → пообщаться

поболтать про видеоигры/сериалы/путешествия)

Откликнулся 71 участник

маленькое фото пользователя Etriana

Москва → пообщаться

Пообщаться на любые темы

Откликнулось 69 участников

маленькое фото пользователя Viktoria_v

Москва → пообщаться

Знакомство для дружбы

Откликнулось 67 участников

маленькое фото пользователя Hanna_show

Санкт-Петербург → другое

Ищу новых подруг

Откликнулись 63 участника

маленькое фото пользователя Anastasiyaaa

Москва → собрать компанию

Классно провести выходные) Посидеть в красивом месте, потанцевать)

Откликнулось 59 участников

маленькое фото пользователя KristinaSherry

Москва → прогуляться, перекусить

Общий чат, где мы обсуждаем рестораны в Москве

Откликнулись 53 участника

маленькое фото пользователя Tanya96

Москва → пообщаться

Ищу веселую подружку/ интересную собеседницу (можно в одном лице🙃 )

Откликнулся 51 участник

маленькое фото пользователя Juliam

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Найди подруг

Откликнулся 51 участник

маленькое фото пользователя Ju.Gi

Москва → пообщаться

Болтать, шутить, жаловаться, выдумывать бизнесс-планы от балды.

Откликнулся 51 участник

маленькое фото пользователя Lizliz

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Новые знакомства это так прекрасно

Откликнулось 50 участников

маленькое фото пользователя Edo99

Москва → прогуляться, перекусить

Кого добавить в уютную и адекватную беседу

Откликнулось 49 участников

маленькое фото пользователя AliceLi

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Ищу подругу

Откликнулось 47 участников

маленькое фото пользователя Lil_Lesya

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Собрать компанию)

Откликнулись 44 участника

маленькое фото пользователя Olgaaa99

Москва → пообщаться

Могу стать твоей подружкой на все случаи жизни

Откликнулись 44 участника

маленькое фото пользователя Waiflound

Москва → пообщаться

В чем измеряется ваше время?

Откликнулись 44 участника

маленькое фото пользователя Kotik_katysha

Москва → пообщаться

Уважаемые господа ))

Откликнулись 42 участника

маленькое фото пользователя anas.tasia

Москва → пообщаться

создать чат для блогеров

Откликнулось 37 участников

маленькое фото пользователя Julia18

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Ищу новых друзей и знакомых

Откликнулись 33 участника

маленькое фото пользователя Elmi.21

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Ищу подругу, соулмейта с кем можно будет прекрасно провести время😊

Откликнулись 32 участника

маленькое фото пользователя Al.se.sh

Москва → прогуляться, перекусить

Найти красивые места 😇

Откликнулся 31 участник

маленькое фото пользователя V1adislav

Санкт-Петербург → собрать компанию

Я хочу найти друзей в Питере, иногда куда-то ходить

Откликнулся 31 участник

анонимный пользователь

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу людей, с которыми можно пообщаться на разные темы

Откликнулся 31 участник

маленькое фото пользователя Alexander_R

Москва → пообщаться

Что для вас значит быть Другом?

Откликнулось 29 участников

маленькое фото пользователя Elina_M

Москва → прогуляться, перекусить

Пообщаться, найти подругу

Откликнулось 29 участников

маленькое фото пользователя Smetalinka

Москва → прогуляться, перекусить

В поисках людей, которые не любят сидеть дома))

Откликнулось 27 участников

маленькое фото пользователя katrin123

Москва → пообщаться

Хочу пообщаться и найти подругу по интересам

Откликнулось 26 участников

маленькое фото пользователя stasya_goat

Санкт-Петербург → пообщаться

Какая у тебя мечта, материальная и нематериальная?

Откликнулось 25 участников

маленькое фото пользователя dima10

Москва → пообщаться

Хола, амигос, комо эстас?)

Откликнулись 24 участника

маленькое фото пользователя MyWay

Москва → пообщаться

Найти людей для интересного общения

Откликнулись 23 участника

маленькое фото пользователя Helga07

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Найти подругу

Откликнулись 23 участника

анонимный пользователь

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу найти друзей и просто классно проводить время вместе

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя Katita

Москва → сходить на мероприятие

Сгонять в клуб 😎

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя Slide93

Ростов-на-Дону → пообщаться

Какой ваш дивиз/правило/крылатая фраза с которыми вы идете по жизни?

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя pblhok

Москва → другое

Если бы мы жили в океане, кем бы ты в нём была?

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя polin.ink

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

погулять по городу, пофоткать друг друга, сходить на творческие мк

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя Yangwawa

Москва → пообщаться

Аааа! Это срочно!)) Спасите от недостатка общения)))

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Nadejda

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу новые знакомства и подруг

Откликнулось 16 участников

анонимный пользователь

Москва → прогуляться, перекусить

Назрел дифицит общения

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Serotoninyou

Москва → собрать компанию

Общение на тему транзактного анализа

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Myllatkka

Москва → прогуляться, перекусить

хотела бы найти близких по духу подруг ,с кем можно поболтать

Откликнулось 15 участников

анонимный пользователь

Новосибирск → пообщаться

Обсудим работу, обучение, новые хобби и цели..?) Ну и всякое интересно

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Stacy

Москва → собрать компанию

Приглашаем в книжный клуб 📖

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Aleina

Санкт-Петербург → собрать компанию

Ищу новых друзей

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Sterva43

Воронеж → пообщаться

Все надоело. Хочу общатся.

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Lesya97

Москва → прогуляться, перекусить

Пишите, если хотите пообщаться

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Raven080

Омск → пообщаться

Найти друзей, с которыми можно поговорить на любые темы

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Sergie

Москва → прогуляться, перекусить

Пофоткаемся на плёнку 📸

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Nastya20042

Москва → активный отдых

Хочу найти молодых подруг и друзей

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя fox_narcissism

Омск → прогуляться, перекусить

в поисках новых друзей

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Luzesar

Уфа → пообщаться

Буду рада общению! Ищу подруг

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя soniafan

Москва → пообщаться

Познакомиться с новыми людьми, пообщаться, а после прогуляться ☺️

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя livi

Москва → прогуляться, перекусить

Найти интересных и близких по духу людей 🫶🏻

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Mary_jane

Санкт-Петербург → другое

Развлечься

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя romayak

Москва → собрать компанию

Создавать и или развлекаться

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Darirglaz

Челябинск → пообщаться

Хочется найти общение не на один день

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя chatter

Екатеринбург → пообщаться

Убить время за интересной болтовнёй

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Doshik

Челябинск → пообщаться

Что в голову приходит то и пишу

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Tomass

Санкт-Петербург → собрать компанию

Собрать компанию друзей с общими интересами

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя AntonUshakov

Москва → прогуляться, перекусить

It тусовка. Поделиться опытом, попробовать сделать проекты/продукты

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Vio_Kat

Петрозаводск → пообщаться

Найти интересного собеседника, возможно будущую подругу

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Aksyutka

Москва → прогуляться, перекусить

Кто тут любит турецкие сериалы? 😅 Готова пообщаться на любые темы)

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя TERA

Москва → пообщаться

Хочу найти подругу, с которой можно будет обсудить все что угодно)

Откликнулось 6 участников

анонимный пользователь

Саранск → прогуляться, перекусить

Общение, дружба

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Tyki

Санкт-Петербург → другое

Поснимать фото и видео контент 😁

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Nikita38429

Москва → сходить на мероприятие

Кто хочет сходить в Pop-up museum?

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Stark

Москва → прогуляться, перекусить

👣 Прогуляться по ночной Москве в большой, весёлой компании!

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя D_asha

Сочи → пообщаться

Давай поболтаем а там может и станем подружками 🤟🏻

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Anna_blueberry

Москва → прогуляться, перекусить

Найти творческую компанию) все кто любит петь, играть на гитаре go

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя igppv

Москва → пообщаться

Кто-нибудь увлекается графическими и текстовыми нейронками?

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя 333.OTIK

Москва → пообщаться

Узнать новых людей

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Sakunikki

Москва → пообщаться

Психологическая консультация за отзыв))

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Marina_M

Омск → пообщаться

Кто за нетворкинг?!

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя AnastasiaSolo

Орел → пообщаться

Ищу подруг и друзей в городе Орёл

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя NastyaGorgona

Санкт-Петербург → сходить на мероприятие

Garage fest на Игора драйв

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя vpaladin

Чебоксары → пообщаться

Ищу компанию для общения, игр в лигу(арам) и обмена мемами.

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Varvara77

Челябинск → пообщаться

Хотелось бы пообщаться 🫠

Откликнулись 2 участника

анонимный пользователь

Санкт-Петербург → пообщаться

Интересных собеседников для приятного общения.

Откликнулись 2 участника

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Владимир → пообщаться

Открытый бета-тест игры Palia

Откликнулся 1 участник

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Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Взрослая жизнь)

Откликнулся 1 участник

маленькое фото пользователя Den_D

Москва → пообщаться

Кому скучно, кто хочет поболтать на любые темы

Откликнулся 1 участник

маленькое фото пользователя Azamat.Sa

Москва → сходить на мероприятие

Движ! Хочется чего-то куда-то) давайте думать и организовывать

Откликнулся 1 участник

маленькое фото пользователя Andre009

Москва → пообщаться

Анализ современной литературы

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маленькое фото пользователя Benqi

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Попить кофе, поиграть в настолки, сходить на выставку, погулять

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Событие удалено

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