Москва

Профиль пользователя Doniya

О себе Привет)

На связи Дония и я буду рада с кем-то пообщаться . У меня много увлечений и хобби . Открыта к общению. Недавно завела тг сообщество по интересам ,если интересно залетай)https://t.me/lovevord

Была в сети сегодня Пообщалась с более чем 10 пользователями

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