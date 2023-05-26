Люблю музыку, изучаю англ язык. Играю на трех музыкальных инструментах. Играю в футбол. Хочу познакомится с интересной весёлой девушкой.

Профиль обновлён 13 апреля 2023 г.

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Москва → прогуляться, перекусить Никогда в жизни не был в клубе. Ищу кто составит мне компанию.

Москва → Другое Привет) можно ли здесь познакомиться с интересным молодым человеком?)

Москва → Другое Погулять по красивым местам или посидеть в уютном баре/ кафе

Москва → Другое Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!

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