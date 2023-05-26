Москва
Профиль пользователя Don94
О себе
Люблю музыку, изучаю англ язык. Играю на трех музыкальных инструментах. Играю в футбол. Хочу познакомится с интересной весёлой девушкой.
Профиль обновлён 13 апреля 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 💰 Бизнес 🍿 Фильмы, сериалы ✝️ Религия 😓 Обсудить проблемы
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!
Москва → Другое
Прогуляться ,сходить в кино
Москва → Другое
Погулять по красивым местам или посидеть в уютном баре/ кафе
Москва → Другое
Привет) можно ли здесь познакомиться с интересным молодым человеком?)
Москва → Другое
Коттедж 15 апреля! Позитивных, симпатичных, веселых и адекватных
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