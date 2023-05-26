Москва
Профиль пользователя Don94

фото пользователя Don94
фото #2 пользователя Don94

О себе

Люблю музыку, изучаю англ язык. Играю на трех музыкальных инструментах. Играю в футбол. Хочу познакомится с интересной весёлой девушкой.

Профиль обновлён 13 апреля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 💰 Бизнес 🍿 Фильмы, сериалы ✝️ Религия 😓 Обсудить проблемы

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Никогда в жизни не был в клубе. Ищу кто составит мне компанию.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя AlexKiss
Москва → Другое

Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!

маленькое фото пользователя Rina34
Москва → Другое

Прогуляться ,сходить в кино

маленькое фото пользователя Anyutik_s
Москва → Другое

Погулять по красивым местам или посидеть в уютном баре/ кафе

маленькое фото пользователя Dalllos
Москва → Другое

Привет) можно ли здесь познакомиться с интересным молодым человеком?)

маленькое фото пользователя Fox_fyr
Москва → Другое

Коттедж 15 апреля! Позитивных, симпатичных, веселых и адекватных

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