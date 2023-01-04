Москва
Профиль пользователя Domovoy
О себе
Учусь, работаю. По профессии - геодезист с уклоном в фасадную съемку.
Дилетант широкого профиля. Интересуюсь многим, но ровно столько, сколько необходимо для удовлетворения любопытства.
Материалист. Увлекаюсь историей, социологией, политологией. Люблю ковыряться в компьютерах. Не программист, скорее системный администратор "на минималках". Эпизодически поигрываю в вызвавшие интерес одиночные, сюжетно ориентированные игры.
Читаю. Предпочитаю научно-популярную литературу, фантастику и приключенческие романы. (Из последнего, что понравилось: "Загадка трёх тел" и "Вольный флот")
Касательно музыки: бардовские песни, панк-рок, фолк, классика, техно.
Эпизодически выруливаю в город с фотоаппаратом. Людей фотографировать не люблю, больше по индустриальной и пейзажной фотографии.
Профиль обновлён 18 июня 2023 г.
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