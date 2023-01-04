Учусь, работаю. По профессии - геодезист с уклоном в фасадную съемку. Дилетант широкого профиля. Интересуюсь многим, но ровно столько, сколько необходимо для удовлетворения любопытства. Материалист. Увлекаюсь историей, социологией, политологией. Люблю ковыряться в компьютерах. Не программист, скорее системный администратор "на минималках". Эпизодически поигрываю в вызвавшие интерес одиночные, сюжетно ориентированные игры. Читаю. Предпочитаю научно-популярную литературу, фантастику и приключенческие романы. (Из последнего, что понравилось: "Загадка трёх тел" и "Вольный флот") Касательно музыки: бардовские песни, панк-рок, фолк, классика, техно. Эпизодически выруливаю в город с фотоаппаратом. Людей фотографировать не люблю, больше по индустриальной и пейзажной фотографии.

Профиль обновлён 18 июня 2023 г.

🏢 Работа 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 💩 Странный юмор 📚 Книги

📺 Политика ✝️ Религия

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