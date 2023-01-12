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Москва
Москва
Профиль пользователя Dokard201
О себе
Ищу новых друзей!
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей
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