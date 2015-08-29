Москва
Профиль пользователя DNS28

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О себе

Слушаю электронную музыку обычно, по настроению любую другую, кроме шансона и рэпа.
Стараюсь каждый день смотреть новый фильм.
Читаю широкий спектр книг, но предпочитаю научную фантастику.
Немного занимаюсь спортом дома.
Люблю гулять в хорошую погоду.

Профиль обновлён 8 июля 2023 г.

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