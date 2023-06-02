Москва
Профиль пользователя dncaps

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О себе

Привет! Иногда хочется бурю впечатлений, прогулок, мероприятий - а потом зарыться с хорошим сериалом и горячим несквиком. Буду рад услышать того, кто хочет поделиться своими интересами.

Профиль обновлён 2 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью

События пользователя

Москва → пообщаться

Открыт для общения

Москва → другое

тест приложения

Участие в других событиях

Челябинск → Другое

Приглашаю поболтать в переписке, дисе, где-либо ещё:3

маленькое фото пользователя Tikhiy_Neokean
Самара → Другое

Обсудить кризис среднего возраста)

маленькое фото пользователя Lacrimarum_fons
Санкт-Петербург → Другое

Хочется легкого, ненавязчивого дружеского общения)

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Взрослый дядя (только по паспорту) хочет найти друзей

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