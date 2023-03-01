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Москва
Мне 19, закончил институт , открыл ИП.
Москва
Профиль пользователя DMITRYZGE
О себе
Мне 19, закончил институт , открыл ИП.
Теперь приехал в Москву работать .
Отношений не ищу но хотелось бы
Для начала можно прогуляться (не очень хотелось бы потому что холодно)можно куда-нибудь сходить
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы📚 Книги🪐 Астрология / таро🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🇬🇧 Изучение нового💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино
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