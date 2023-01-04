Москва
Профиль пользователя DmitryPlayer
О себе
Мне 19 лет, Москва
Ищу подругу 16-28 лет, примерно так. Хочется общаться, хочется гулять, если человек из моего города. Приоритетнее, Москва, а так, не сильно важно. Гс, звонки - всё это тоже люблю. Так что любителям отправлять такие, также буду рад.
Люблю тяжёлую музыку. Но также слушаю и обычную попсу, старые песни.
Ничем не занимаюсь.
Интересны также: спорт, мистика, игры.
Футбол люблю смотреть, бильярд, рестлинг, хоккей.
Профиль обновлён 18 апреля 2023 г.
Общаюсь на темы:
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