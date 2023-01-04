Мне 19 лет, Москва Ищу подругу 16-28 лет, примерно так. Хочется общаться, хочется гулять, если человек из моего города. Приоритетнее, Москва, а так, не сильно важно. Гс, звонки - всё это тоже люблю. Так что любителям отправлять такие, также буду рад. Люблю тяжёлую музыку. Но также слушаю и обычную попсу, старые песни. Ничем не занимаюсь. Интересны также: спорт, мистика, игры. Футбол люблю смотреть, бильярд, рестлинг, хоккей.

Профиль обновлён 18 апреля 2023 г.

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Москва → пообщаться Пишем все. Пишем все мне, неважно кто откуда

Москва → пообщаться Подругу. Пообщаться о чем-нибудь, может даже и подружимся.

Москва → Другое Есть тут кто нибудь по гороскопу Близнецы?)

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