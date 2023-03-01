Люблю музыку , прогулки и общение , а так же путешествия !!!

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы

🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 📺 Политика ✝️ Религия 📚 Книги 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🪐 Астрология, таро

Москва → пообщаться Готов пообщаться на разные темы и познакомиться с новыми людьми

Москва → Другое Прогулки на ВДНХ в хорошей компании

Москва → Другое Кого добавить в уютную и адекватную беседу

Москва → Другое Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!

Москва → Другое Можно попробовать тебя пофоткать?)

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.