Москва
Профиль пользователя Dmitry1

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О себе

Люблю музыку , прогулки и общение , а так же путешествия !!!

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 📺 Политика ✝️ Религия 📚 Книги 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🪐 Астрология, таро

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Пообщаться, погулять, новые знакомства

Москва → прогуляться, перекусить

Гуляю на вднх, присоединяйтесь

Москва → пообщаться

Готов пообщаться на разные темы и познакомиться с новыми людьми

Москва → прогуляться, перекусить

😉😉😉познакомимся

Москва → прогуляться, перекусить

В парк «Сказка»

Москва → собрать компанию

Давайте создадим группу для общения и новых знакомств )

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять , хорошее общение )

Москва → прогуляться, перекусить

Желающие сходить на фильм «Непосредственно Каха» 19:00

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять и пооьбщаться

Москва → прогуляться, перекусить

Общение , встречи , новые знакомства

Москва → собрать компанию

Поиск новых друзей)

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять и перекусить )

Москва → прогуляться, перекусить

Пошли гулять )

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять в классную погоду )

Москва → прогуляться, перекусить

Дружба, прогулки и общение)

Москва → собрать компанию

Поиск хороших друзей для позитивного времяпрепровождения)))

Москва → прогуляться, перекусить

Погонять на самокате)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя GTK67
Москва → Другое

Можно попробовать тебя пофоткать?)

маленькое фото пользователя AlexKiss
Москва → Другое

Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!

маленькое фото пользователя 11XtaZ11
Москва → Другое

Найти друзей для общения

маленькое фото пользователя Mary.Firsova
Москва → Другое

Завести новых друзей 🐰

маленькое фото пользователя Luiza_magomedova
Москва → Другое

Правет 🙂🤍 завести подруг/друзей

маленькое фото пользователя Edo99
Москва → Другое

Кого добавить в уютную и адекватную беседу

маленькое фото пользователя ilyapsarev
Москва → Другое

Собираем большую семью❤️ Читай описание!

маленькое фото пользователя Ameli
Москва → Другое

На больничном, предлагаю познакомиться

маленькое фото пользователя HelloAndrew
Москва → Другое

Погулять по вечерне Моске

Москва → Другое

Хочу собрать новых друзей)

маленькое фото пользователя Georgy
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Прогулки на ВДНХ в хорошей компании

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