Москва
Профиль пользователя Dmitry1
О себе
Люблю музыку , прогулки и общение , а так же путешествия !!!
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы
Не нравится:
🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 📺 Политика ✝️ Религия 📚 Книги 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🪐 Астрология, таро
События пользователя
Москва → прогуляться, перекусить
Пообщаться, погулять, новые знакомства
Москва → прогуляться, перекусить
Гуляю на вднх, присоединяйтесь
Москва → пообщаться
Готов пообщаться на разные темы и познакомиться с новыми людьми
Москва → прогуляться, перекусить
😉😉😉познакомимся
Москва → прогуляться, перекусить
В парк «Сказка»
Москва → собрать компанию
Давайте создадим группу для общения и новых знакомств )
Москва → прогуляться, перекусить
Погулять , хорошее общение )
Москва → прогуляться, перекусить
Желающие сходить на фильм «Непосредственно Каха» 19:00
Москва → прогуляться, перекусить
Погулять и пооьбщаться
Москва → прогуляться, перекусить
Общение , встречи , новые знакомства
Москва → собрать компанию
Поиск новых друзей)
Москва → прогуляться, перекусить
Погулять и перекусить )
Москва → прогуляться, перекусить
Пошли гулять )
Москва → прогуляться, перекусить
Погулять в классную погоду )
Москва → прогуляться, перекусить
Дружба, прогулки и общение)
Москва → собрать компанию
Поиск хороших друзей для позитивного времяпрепровождения)))
Москва → прогуляться, перекусить
Погонять на самокате)
Участие в других событиях
Москва → Другое
Можно попробовать тебя пофоткать?)
Москва → Другое
Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!
Москва → Другое
Найти друзей для общения
Москва → Другое
Завести новых друзей 🐰
Москва → Другое
Правет 🙂🤍 завести подруг/друзей
Москва → Другое
Кого добавить в уютную и адекватную беседу
Москва → Другое
Собираем большую семью❤️ Читай описание!
Москва → Другое
На больничном, предлагаю познакомиться
Москва → Другое
Погулять по вечерне Моске
Москва → Другое
Хочу собрать новых друзей)
Москва → Другое
Прогулки на ВДНХ в хорошей компании
Другие пользователи из города Москва
Ищешь друзей и компанию в городе Москва?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.