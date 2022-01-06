Москва
Профиль пользователя Dmitriy_Bigfut

фото пользователя Dmitriy_Bigfut

О себе

Люблю путешествия ,новые локации .концерты.

Профиль обновлён 10 декабря 2022 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Пофоткать друг друга .Снимаю креативно.

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять в центре .Перекусить.Пофотографироваться

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Oksi93
Москва → Другое

Прогуляться, перекусить

маленькое фото пользователя Good_dema
Москва → Другое

Собираю классных ребят в одном месте 🫶😊

маленькое фото пользователя Jctigtxuvjiivv
Москва → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя Memory
Москва → Другое

Интересный собеседник ☺️найдись

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