О себе

Простое общение для дружбы, можно начать с онлайн, через некоторое время встретиться погулять. Только для дружбы, не для отношений... С противоположным полом нет желания общаться. Интересуюсь автомобилями, смотрю фильмы, сериалы, играю в одиночные игры (в онлайн особо не играю, но могу попробовать), можем пообщаться на любые темы