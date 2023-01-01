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Москва
Москва
Профиль пользователя Dmitriy799
О себе
Простое общение для дружбы, можно начать с онлайн, через некоторое время встретиться погулять. Только для дружбы, не для отношений... С противоположным полом нет желания общаться. Интересуюсь автомобилями, смотрю фильмы, сериалы, играю в одиночные игры (в онлайн особо не играю, но могу попробовать), можем пообщаться на любые темы
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🖼 Выставка / музей💨 Кальян🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино
Не нравится:
🏫 Учеба📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность💬 Пообщаться онлайн🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать🍷 Алкоголь🇬🇧 Изучение нового🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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