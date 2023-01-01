Москва

Профиль пользователя Dmitrii256

О себе Увлекаюсь парусным спортом, фридайвингом.



Люблю классический рок, металл, джаз



В свободное время катаюсь на велике, гуляю в парке, хожу в кино, кафе.

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