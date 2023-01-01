⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва
Москва
Увлекаюсь парусным спортом, фридайвингом.
Москва
Профиль пользователя Dmitrii256
О себе
Увлекаюсь парусным спортом, фридайвингом.
Люблю классический рок, металл, джаз
В свободное время катаюсь на велике, гуляю в парке, хожу в кино, кафе.
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🎭 Театр🍿 Сходить в кино💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан
Не нравится:
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам