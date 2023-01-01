⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя Dmitrii256

фото пользователя Dmitrii256

О себе

Увлекаюсь парусным спортом, фридайвингом.

Люблю классический рок, металл, джаз

В свободное время катаюсь на велике, гуляю в парке, хожу в кино, кафе.

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🎭 Театр🍿 Сходить в кино💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

☣️ Токсичность💨 Кальян
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

маленькое фото пользователя Masha
маленькое фото пользователя Karina_astro
маленькое фото пользователя Artem_kras
маленькое фото пользователя KseNikA
маленькое фото пользователя Viera
маленькое фото пользователя Alexander_R
маленькое фото пользователя OIEUEUE
маленькое фото пользователя Marat
маленькое фото пользователя Vi33
маленькое фото пользователя Cath
маленькое фото пользователя Kirill.a.p
маленькое фото пользователя Ekataterina
маленькое фото пользователя Toria
маленькое фото пользователя guseynov
маленькое фото пользователя Etriana
маленькое фото пользователя pblhok
маленькое фото пользователя Roman_II
маленькое фото пользователя Anastasiyaaa
маленькое фото пользователя anas.tasia
маленькое фото пользователя Mary.Firsova
маленькое фото пользователя romayak
маленькое фото пользователя AnnaBerg
маленькое фото пользователя GeorgyBolt
маленькое фото пользователя KSI_O
маленькое фото пользователя AnnSoul
маленькое фото пользователя Llera
маленькое фото пользователя Liliyanagval
маленькое фото пользователя Good_dema

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам