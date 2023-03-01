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Москва
Москва
Профиль пользователя Dmitrii111
О себе
Увлекаюсь работой
Был в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
Не нравится:
🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🖼 Выставка / музей
События пользователя
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