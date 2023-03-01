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Москва
Профиль пользователя Dmitrii111

фото пользователя Dmitrii111

О себе

Увлекаюсь работой

Был в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🖼 Выставка / музей

События пользователя

Москва → пообщаться

Пообщаться практически на все что хочется

маленькое фото пользователя Miss_arinka
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anastasia0309

Санкт-Петербург → пообщаться

Ищу с кем можно поговорить по душам)))

Откликнулось 39 участников

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Общаться на практически любые темы

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