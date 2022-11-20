Москва
Профиль пользователя Dmitri85

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Профиль обновлён 20 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🪐 Астрология / таро

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Начинающий фотограф- бесплатно проведу фотоссесию)

Москва → прогуляться, перекусить

Едем с другом в Казань на машине, кто желает вместе поехать обращайтес

Москва → прогуляться, перекусить

Начинающий фотограф, с большим желанием пофотографирую желающих)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Astartamusic
Москва → Другое

Ищу симпатичного парня чтобы составить мне компанию )

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