Москва
Профиль пользователя Dkwid201
О себе
✅ Слушаю музыку
❌Не люблю классическую музыку
✅ Люблю рисовать
✅ Люблю кататься на велосипеде и коньках
Профиль обновлён 12 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🎸 Концерт / фестиваль 🍿 Сходить в кино 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🖼 Выставка / музей
Не нравится:
🎬 Могу посоветовать фильм 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴♀️ Активный отдых / спорт 💃 Потанцевать ✈️ Путешествия 🎮 Видеоигры 🍴 Кафе / ресторан 🇬🇧 Изучение нового
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