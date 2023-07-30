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Москва
Москва
Профиль пользователя dkoza4uk
Был в сети вчера
Общаюсь на темы:
📚 Книги😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей🎭 Театр🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб🍴 Кафе / ресторан
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