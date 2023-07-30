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Москва
Профиль пользователя dkoza4uk

фото пользователя dkoza4uk

Был в сети вчера

Общаюсь на темы:

📚 Книги😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей🎭 Театр🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб🍴 Кафе / ресторан

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Познакомиться с новыми людьми, проводить вместе время, разнообразить жизнь

маленькое фото пользователя Miya87
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 495 участников

маленькое фото пользователя Malikevich

Москва → прогуляться, перекусить

Веселый и увлекательный Квиз 18+ каждую неделю в пятницу!😉

Откликнулось 128 участников

маленькое фото пользователя Stark

Москва → прогуляться, перекусить

Поиграть в настолки

Откликнулось 40 участников

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