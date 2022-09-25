Москва
Профиль пользователя Djonny

фото пользователя Djonny
фото #2 пользователя Djonny

О себе

Ищу друзей

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Люберцы → активный отдых

Спастись от скуки

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя KseNikA
Москва → Другое

Найти новых друзей

маленькое фото пользователя Alinashly
Москва → Другое

Поболтать в телеге)

маленькое фото пользователя mww.llx
Москва → Другое

погулять, познакомиться

маленькое фото пользователя Meri
Москва → Другое

Найти подруг🛍🎀🧸

маленькое фото пользователя Kris_tina
Москва → Другое

Общение, друзья

маленькое фото пользователя Anksavi
Москва → Другое

Погулять по району

маленькое фото пользователя is.ap
Москва → Другое

Поговорим?

маленькое фото пользователя Viera
Москва → Другое

Дискотека 90-х! В баре DISCO 90 в 30.12 23.00

маленькое фото пользователя Vika00
Москва → Другое

Погулять , попить кофе

маленькое фото пользователя alina01
Москва → Другое

Выпить и отдохнуть

маленькое фото пользователя Yuliya01
Москва → Другое

Активное времяпровождение ✨

маленькое фото пользователя Valeria21
Москва → Другое

Крутое времяпровождение

маленькое фото пользователя Diana2009
Москва → Другое

Привет ищу лучшего друга

маленькое фото пользователя Nata76
Москва → Другое

Общение, дружба

маленькое фото пользователя Iness
Москва → Другое

С кем можно поиграть в овервотч???

маленькое фото пользователя Fox_fyr
Москва → Другое

Кто живет или часто бывает в Мытищах? ☺️

маленькое фото пользователя Ais13
Москва → Другое

Перекусим...

маленькое фото пользователя Irina7822
Москва → Другое

Хочу прогуляться в парке

маленькое фото пользователя Tasha44
Москва → Другое

Хочется общения, если все будет взаимно.. встретится в реале.

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.