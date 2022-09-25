Москва
Профиль пользователя Djonny
О себе
Ищу друзей
Профиль обновлён 1 марта 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Найти новых друзей
Москва → Другое
Поболтать в телеге)
Москва → Другое
погулять, познакомиться
Москва → Другое
Найти подруг🛍🎀🧸
Москва → Другое
Общение, друзья
Москва → Другое
Погулять по району
Москва → Другое
Поговорим?
Москва → Другое
Дискотека 90-х! В баре DISCO 90 в 30.12 23.00
Москва → Другое
Погулять , попить кофе
Москва → Другое
Выпить и отдохнуть
Москва → Другое
Активное времяпровождение ✨
Москва → Другое
Крутое времяпровождение
Москва → Другое
Привет ищу лучшего друга
Москва → Другое
Общение, дружба
Москва → Другое
С кем можно поиграть в овервотч???
Москва → Другое
Кто живет или часто бывает в Мытищах? ☺️
Москва → Другое
Перекусим...
Москва → Другое
Хочу прогуляться в парке
Москва → Другое
Хочется общения, если все будет взаимно.. встретится в реале.
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