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Москва
Профиль пользователя Djo93

фото пользователя Djo93

О себе

Милый

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Добрый день, хочется погулять с интересными людьми

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 360 участников

маленькое фото пользователя JuliaShiny

Москва → прогуляться, перекусить

Кто-нибудь хочет познакомиться и пообщаться? Мне 22

Откликнулись 44 участника

маленькое фото пользователя Dinaasd

Москва → активный отдых

Сделать фото, найти новые локации, погулять, зайти в кафе💘

Откликнулись 23 участника

маленькое фото пользователя Luiza_magomedova

Москва → другое

Покататься по ночному городу

Откликнулось 5 участников

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