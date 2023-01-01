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Москва
Профиль пользователя DJANGO_11

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О себе

Если не отвечаю, значит упал в обморок от счастья)))

Был в сети вчера

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🏫 Учеба🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍿 Сходить в кино📸 Пофоткаться

События пользователя

Москва → пообщаться

Лёгкое и свободное общение - источник счастья и успеха.

Москва → прогуляться, перекусить

Пошли гулять на ВДНХ )

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться куда-то сходить

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Участие в других событиях

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Москва → активный отдых

Ищу подруг и друзей для активных, спортивных, весёлых, душевных встреч

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