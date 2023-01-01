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Москва
Профиль пользователя Djahaha

фото пользователя Djahaha

О себе

Живу, дышу, работаю.
В свободное время гуляю, мастерю по мелочи, поигрываю в пк.

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

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События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

Панк концерт "Йорш" 28 октября, суббота, 19:00

Москва → сходить на мероприятие

Концерт KDRR 29.09

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Julie.J

Москва → сходить на мероприятие

Ищу компанию для похода на концерт LUMEN 16го декабря в Москве✨

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Mokrii_Nosik

Москва → прогуляться, перекусить

Настолки по пятницам😻

Откликнулись 2 участника

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