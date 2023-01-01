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Москва
Живу, дышу, работаю.
Москва
Профиль пользователя Djahaha
О себе
Живу, дышу, работаю.
В свободное время гуляю, мастерю по мелочи, поигрываю в пк.
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль💬 Пообщаться онлайн
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