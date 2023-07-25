Москва
Профиль пользователя Diyego

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Профиль обновлён 18 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 💬 Пообщаться онлайн 💃 Потанцевать 🖼 Выставка / музей

Не нравится:

🍷 Алкоголь 💨 Кальян 🪩 Ночной клуб 📸 Пофоткаться

События пользователя

Москва → другое

Может сегодня прогуляемся в парк заряде

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lnigma
Москва → Другое

Познакомиться с классными людьми :)

маленькое фото пользователя Anastasiyaaa
Москва → Другое

Классно провести выходные) Посидеть в красивом месте, потанцевать)

маленькое фото пользователя Malikevich
Москва → Другое

Кто со мной на Рене Магритт? Сегодня 18.07.😊

маленькое фото пользователя Yuliia
Москва → Другое

Погулять и пофотографировать друг друга.

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