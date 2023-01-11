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Москва
Катаюсь на сноуборде и роликах.
Москва
Профиль пользователя Distre
О себе
Катаюсь на сноуборде и роликах.
Люблю музыку, играю на гитаре.
Люблю пить пиво
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт🍷 Алкоголь🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль
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