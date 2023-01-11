Москва

Профиль пользователя Distre

О себе Катаюсь на сноуборде и роликах.

Люблю музыку, играю на гитаре.

Люблю пить пиво

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

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