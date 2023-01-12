Москва
Профиль пользователя diplayne
О себе
Курю, читаю рэп 😆😉
Занимаюсь боксом
Люблю шумные и весëлые компании, но ровно так же мне нравятся спокойные, тихие прогулки по ночному городу или пасмурным утром-каааайф🥰😝
Профиль обновлён 25 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🚶♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🍷 Алкоголь 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🇬🇧 Изучение нового ✈️ Путешествия 🎸 Концерт / фестиваль 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🍴 Кафе / ресторан 🪩 Ночной клуб 💬 Пообщаться онлайн
Не нравится:
💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 💨 Кальян 🖼 Выставка / музей 🎮 Видеоигры 🎭 Театр
События пользователя
Участие в других событиях
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