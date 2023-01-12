Курю, читаю рэп 😆😉 Занимаюсь боксом Люблю шумные и весëлые компании, но ровно так же мне нравятся спокойные, тихие прогулки по ночному городу или пасмурным утром-каааайф🥰😝

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🇬🇧 Изучение нового ✈️ Путешествия 🎸 Концерт / фестиваль 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🍴 Кафе / ресторан 🪩 Ночной клуб 💬 Пообщаться онлайн

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 💨 Кальян 🖼 Выставка / музей 🎮 Видеоигры 🎭 Театр

Москва → прогуляться, перекусить Где нибудь потусить, выпить или покурить, почитать рэпчик, потанцевать

Москва → Другое Я хочу выпить, кто составит компанию? Срочно!

Москва → Другое Собраться в центре. Пить коктельчики. Играть в Имаджинариум и общаться

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