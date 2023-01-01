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Москва
Профиль пользователя Dipesh

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О себе

Я изучаю медицину. Я учу русский язык, я не очень хорошо говорю по-русски. Мне нравится играть в шахматы.Я люблю готовить индийскую еду.

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм🏫 Учеба🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

ребята, дайте мне несколько идей, как мы можем отпраздновать Хэллоуин

Участие в других событиях

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Москва → собрать компанию

Встреча-нетворкинг для ДРУЖЕСКИХ/ПОЛЕЗНЫХ знакомств 🤝 с Психологическими играми😊

Откликнулся 31 участник

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Москва → пообщаться

Разговориться по душам, а дальше как пойдёт

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Ищу друзей, можем пообщаться на любые темы

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Хотим пообщаться. А дальше видно будет 😅👍

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