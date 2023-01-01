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Москва
Москва
Профиль пользователя Dipesh
О себе
Я изучаю медицину. Я учу русский язык, я не очень хорошо говорю по-русски. Мне нравится играть в шахматы.Я люблю готовить индийскую еду.
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм🏫 Учеба🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб
События пользователя
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