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Москва
Москва
Профиль пользователя Dingus
О себе
Велосипед, настольный теннис, ходьба(много ходьбы=), гитара, настольные и компьютерные игры, путешествия и поездки
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа🏫 Учеба🎲 Настольные игры🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🎮 Видеоигры💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться
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