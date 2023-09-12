Велосипед, настольный теннис, ходьба(много ходьбы=), гитара, настольные и компьютерные игры, путешествия и поездки

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