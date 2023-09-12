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Москва
Профиль пользователя Dingus

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О себе

Велосипед, настольный теннис, ходьба(много ходьбы=), гитара, настольные и компьютерные игры, путешествия и поездки

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа🏫 Учеба🎲 Настольные игры🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🎮 Видеоигры💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться

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🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → пообщаться

Давайте общаться и посмотрим как пойдет

маленькое фото пользователя Eva_lacis
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Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Millie

Москва → пообщаться

Кто знает достойную замену тиндера?

Откликнулся 31 участник

маленькое фото пользователя Den_D

Москва → пообщаться

Общение для любителей музыки, в частности рока и хэви метала

Откликнулись 4 участника

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