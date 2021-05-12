Москва
Профиль пользователя Dinaasd

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О себе

Ищу новые знакомства, гулять, ходить на шопинг, завтракать, ужинать, путешествовать

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💃 Потанцевать 💕 Обсудить отношения 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 😓 Обсудить проблемы 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 💨 Кальян 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Пойти в школу танцев джас фанк или герл хип-хоп 🤪😎🤩🙃

Москва → активный отдых

Сделать фото, найти новые локации, погулять, зайти в кафе💘

Москва → прогуляться, перекусить

Пойти в школу танцев герл хип-хоп или джас фанк, бачата, сальса🤪😎🙃💘

Участие в других событиях

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Ищу подруг погулять, посидеть на верандах

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Найти подругу/подруг

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Прогуляться в центре, выпить кофе.

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Недавно переехала в Москву ❤️

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Ищу подружку , с которой можно погулять , пообщаться

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Подругу 21+ для искреннего и длительного общения 🩷

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На 3 дня в Калининград ❤️

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