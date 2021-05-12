Москва
Профиль пользователя Dinaasd
О себе
Ищу новые знакомства, гулять, ходить на шопинг, завтракать, ужинать, путешествовать
Профиль обновлён 25 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💃 Потанцевать 💕 Обсудить отношения 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 😓 Обсудить проблемы 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика 🧠 Психология / саморазвитие 🚶♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 💨 Кальян 🚴♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Ищу подруг погулять, посидеть на верандах
Москва → Другое
Найти подругу/подруг
Москва → Другое
Прогуляться в центре, выпить кофе.
Москва → Другое
Недавно переехала в Москву ❤️
Москва → Другое
Ищу подружку , с которой можно погулять , пообщаться
Москва → Другое
Подругу 21+ для искреннего и длительного общения
Москва → Другое
Вечеринка на теплоходе либо👇
Москва → Другое
На 3 дня в Калининград ❤️
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