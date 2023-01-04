Москва
Профиль пользователя Dimson
О себе
В мск 1,5 года, работа/дом/работа/дом, ищу интересных людей которые желают пообщаться и провести время
Профиль обновлён 5 июня 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Сходить в Екатериненский парк ,прогуляться
Москва → Другое
Кто живет на севере Москвы? Или в центре. Давайте общаться
Москва → Другое
Пойдём гулять?)
Москва → Другое
Рина, 25 лет., Москва
Москва → Другое
Хочу найти компашку 🙂
Москва → Другое
Сходить в галерею и выпить кофе :з
Москва → Другое
Поиграть в настольные игры, сходить в кафе, повеселиться, потанцевать
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