Москва
Профиль пользователя Dimon73r312
О себе
Я люблю отдыхать на природе, гулять в парках, ходить в кино и т.д ))) хочу познакомиться с девушкой для создания семьи.
Профиль обновлён 1 марта 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Сходить на прогулку покататься на велосипедах
Москва → Другое
Найти подругу/друга для дружбы
Москва → Другое
Я хочу по болтать , подружиться
Москва → Другое
Прогуляемся?
Москва → Другое
Поиграть в компьютерные игры
Москва → Другое
Ищу друга или подругу
Москва → Другое
Ищу скем можно общаться
Москва → Другое
прогуляться
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