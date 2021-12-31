Москва
Профиль пользователя Dimon73r312

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О себе

Я люблю отдыхать на природе, гулять в парках, ходить в кино и т.д ))) хочу познакомиться с девушкой для создания семьи.

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Долгопрудный → другое

Встретиться погулять.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Aleksandra04
Москва → Другое

Сходить на прогулку покататься на велосипедах

маленькое фото пользователя Vikulya
Москва → Другое

Найти подругу/друга для дружбы

маленькое фото пользователя Angelina21
Москва → Другое

Я хочу по болтать , подружиться

маленькое фото пользователя LidiMart
Москва → Другое

Прогуляемся?

маленькое фото пользователя Valeriniya
Москва → Другое

Поиграть в компьютерные игры

маленькое фото пользователя Sofi456
Москва → Другое

Ищу друга или подругу

маленькое фото пользователя Nadyffka
Москва → Другое

Ищу скем можно общаться

маленькое фото пользователя Vika132
Москва → Другое

прогуляться

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