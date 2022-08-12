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Москва
Профиль пользователя Dimka27HH

фото пользователя Dimka27HH

О себе

Добро пожаловать на мою страницу!

34 года с копейками.
Высокого роста.
Мне нравится узнавать и пробовать что-то новое, включая табуированные темы (кроме наркоты), но в разумных пределах.
Владею несколькими языками, включая экзотические.
Я человек - амбиверт: могу болтать без умолку, а могу просто молчать и слушать.
Чокнутый попугай.
По национальности я московский компот.
Люблю читать и обожаю научную фантастику.
Слушаю музыку - от классики до тяжёлой.
Интересуюсь авиацией и фотографией. Вяжу на спицах (могу связать шарф, если что).
Готовлю вкусные блюда.
Люблю писать открытки и отправлять кому-то по почте.
Гулять по центру родной Москвы.
Удивлюсь, если ты умеешь/любишь играть в классический или кантонский маджонг (НЕ онлайн)
Ходил много на каддлы, сейчас нет

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏢 Работа😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные📺 Политика📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🏫 Учеба🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🎭 Театр

Не нравится:

✝️ Религия💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность💨 Кальян

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Какие книги, сериалы, музыку, кафе предпочитаете?

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 160 участников

маленькое фото пользователя AlexKiss

Москва → собрать компанию

Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!

Откликнулся 81 участник

маленькое фото пользователя GeorgyBolt

Москва → пообщаться

Простое, лёгкое общение на любые темы)

Откликнулось 49 участников

маленькое фото пользователя Rise

Москва → пообщаться

Интеллектуальных и творческих разговоров

Откликнулись 44 участника

маленькое фото пользователя Waiflound

Москва → пообщаться

В чем измеряется ваше время?

Откликнулось 37 участников

маленькое фото пользователя Malikevich

Москва → сходить на мероприятие

Веселый и увлекательный Квиз 18+ каждую неделю в пятницу!😉

Откликнулось 36 участников

маленькое фото пользователя Aira_S

Москва → пообщаться

Пообщаться онлайн, потому что разучилась общаться с новыми людьми

Откликнулось 36 участников

маленькое фото пользователя Yangwawa

Москва → пообщаться

Хочу пообсуждать отношения М+Ж

Откликнулось 28 участников

маленькое фото пользователя KseNikA

Москва → пообщаться

Какая твоя любимая книга?)

Откликнулось 25 участников

маленькое фото пользователя Daria_19

Москва → сходить на мероприятие

Кто хочет сходить в театр? Спектакль и дату выберем вместе)

Откликнулось 25 участников

маленькое фото пользователя Liliyanagval

Москва → пообщаться

найти новых друзей, создать уютное коммьюнити для встреч и общения)

Откликнулись 23 участника

маленькое фото пользователя Bicycle32

Москва → прогуляться, перекусить

Прогулки и изучение парков Москвы

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя AliceGirla

Москва → другое

Пообниматься с мужчиной

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя Lymi

Москва → пообщаться

Пообщаться на интересные темы

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Lexi

Москва → пообщаться

Было бы супер найти комфортных людей для общения ,прогулок и разговора

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя MuriMur

Смоленск → пообщаться

А давай поговорим о том, какую книгу ты читаешь?

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя pm_Rustam

Москва → пообщаться

Что приготовить холостяку

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Mskda

Москва → пообщаться

Ищу человека с которым можно пообщаться:)

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя w1ldrush

Москва → собрать компанию

Настолки в ночь с пятницу на субботу (Терра)

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Irinalur

Ярославль → пообщаться

Кому нравится путешествовать, смотреть крутые фильмы?))

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Ursula

Москва → пообщаться

Обсудить фильмы, книги

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Lerua

Москва → пообщаться

Погнали поболтаем ☺️

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Egor23u

Москва → пообщаться

Не против познакомиться с кем либо (не старше 30 лет)

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Pashochek

Москва → пообщаться

Давайте обменяемся анекдотами!!

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Maksim1988

Москва → собрать компанию

Собираю команду для игры в квиз.

Откликнулись 2 участника

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