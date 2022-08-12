Москва
Профиль пользователя Dimka27HH
О себе
Добро пожаловать на мою страницу!
34 года с копейками.
Высокого роста.
Мне нравится узнавать и пробовать что-то новое, включая табуированные темы (кроме наркоты), но в разумных пределах.
Владею несколькими языками, включая экзотические.
Я человек - амбиверт: могу болтать без умолку, а могу просто молчать и слушать.
Чокнутый попугай.
По национальности я московский компот.
Люблю читать и обожаю научную фантастику.
Слушаю музыку - от классики до тяжёлой.
Интересуюсь авиацией и фотографией. Вяжу на спицах (могу связать шарф, если что).
Готовлю вкусные блюда.
Люблю писать открытки и отправлять кому-то по почте.
Гулять по центру родной Москвы.
Удивлюсь, если ты умеешь/любишь играть в классический или кантонский маджонг (НЕ онлайн)
Ходил много на каддлы, сейчас нет
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
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