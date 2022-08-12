О себе

Добро пожаловать на мою страницу!



34 года с копейками.

Высокого роста.

Мне нравится узнавать и пробовать что-то новое, включая табуированные темы (кроме наркоты), но в разумных пределах.

Владею несколькими языками, включая экзотические.

Я человек - амбиверт: могу болтать без умолку, а могу просто молчать и слушать.

Чокнутый попугай.

По национальности я московский компот.

Люблю читать и обожаю научную фантастику.

Слушаю музыку - от классики до тяжёлой.

Интересуюсь авиацией и фотографией. Вяжу на спицах (могу связать шарф, если что).

Готовлю вкусные блюда.

Люблю писать открытки и отправлять кому-то по почте.

Гулять по центру родной Москвы.

Удивлюсь, если ты умеешь/любишь играть в классический или кантонский маджонг (НЕ онлайн)

Ходил много на каддлы, сейчас нет