Москва
Профиль пользователя Dimka1706
О себе
Пообщаться,можно сходить на каток
Профиль обновлён 1 марта 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар
Москва → Другое
Сходить в бар и потанцевать
Москва → Другое
Пойдемте в бар посидим пообщаемся, я и моя подруга ищем компанию!
Москва → Другое
В бар. В клуб. Кальянная. Куда угодно🏄🏼♀️
Москва → Другое
У кого тоже нет планов на нг?)
Москва → Другое
Покататься на коньках на ВДНХ. Либо после обеда, либо вечером.
Москва → Другое
Пофоткаться, выпить кофе, погулять
Москва → Другое
Отпраздновать Новый Год в компании 🎅🎉🎁 Присоединяйтесь
Москва → Другое
хочу гулять и веселиться
Другие пользователи из города Москва
Ищешь друзей и компанию в городе Москва?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.