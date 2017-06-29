Нравятся настольные игры. Люблю Манчкин, Каркассон, Labirinth, Scrabble, Безумных магов Люблю мотоциклы, только сдал на права, мечтаю о своём собственном стальном коне) Из музыки нравится классическая (Чайковский, Бех, Гендель, Пахенбаль, Вивальди), классический рок (The Beatles, The Who, Scorpions, Машина времени, Кино, ДДТ), недавно стал слушать ретросинтвейв (The Midnight, 1980, Dana Jean Phoenix)

Профиль обновлён 2 июня 2023 г.

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