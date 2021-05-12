Вкатываюсь в АйТи, учу JavaScript, Typescript, Angular (уже год). Все ещё ничего не знаю, все тестовые завалил. Говорят джуны нужны уже с опытом, поэтому ищу знания, опыт, проекты, собеседования, ментора, нетворкинг. Хочу найти тех кто тоже вкатывается, ищет вакансии, проходит собеседования.

Профиль обновлён 11 июля 2023 г.

🪐 Астрология, таро 🏫 Учеба 💰 Бизнес 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа

☣️ Токсичность

Москва → Другое Ищу компанию в Питере с 12 по 16 мая

Москва → Другое Давайте пообщаемся) на темы таро, эзотерики, создания мира и тд

Москва → Другое Что найти много друзей

Москва → Другое Интервью. Минут 10-15, вы мне очень поможете в одном исследовании❤️

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