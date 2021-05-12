Москва
Профиль пользователя DimitriiJS

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О себе

Вкатываюсь в АйТи, учу JavaScript, Typescript, Angular (уже год). Все ещё ничего не знаю, все тестовые завалил. Говорят джуны нужны уже с опытом, поэтому ищу знания, опыт, проекты, собеседования, ментора, нетворкинг.
Хочу найти тех кто тоже вкатывается, ищет вакансии, проходит собеседования.

Профиль обновлён 11 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🪐 Астрология, таро 🏫 Учеба 💰 Бизнес 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → другое

Выучить JavaScript, войтивайти

Участие в других событиях

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