Москва
Профиль пользователя DimitriiJS
О себе
Вкатываюсь в АйТи, учу JavaScript, Typescript, Angular (уже год). Все ещё ничего не знаю, все тестовые завалил. Говорят джуны нужны уже с опытом, поэтому ищу знания, опыт, проекты, собеседования, ментора, нетворкинг.
Хочу найти тех кто тоже вкатывается, ищет вакансии, проходит собеседования.
Профиль обновлён 11 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
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